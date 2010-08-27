СМИ: Бойко придумал, как рассчитаться с Фирташем

В Министерстве топлива и энергетики Украины разработана схема расчета с RosUkrEnergo и "Газпромом".

Об этом пишет газета «Коммерсант - Украина», ссылаясь на высокопоставленные источники в RUE, "Газпроме" и Минтопэнерго.

В частности, по данным издания, "Нафтогаз" согласовал с RosUkrEnergo (RUE) схему возврата последней 12 млрд. кубометров газа. Компания намерена вернуть топливо сразу после того, как решение о возврате топлива, принятое Стокгольмским арбитражным судом, будет подтверждено в кассационной инстанции.

«Схема позволит Украине подготовиться к отопительному сезону, а акционерам RUE выручить 1,89 млрд. долларов. НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo согласовали схему возврата 12,1 млрд. кубометров газа», - сказали газете источники.

Спор между компаниями должен быть рассмотрен в Высшем хозяйственном суде, и в случае решения в пользу RUE "Нафтогаз" в течение нескольких дней спишет газ в пользу швейцарской компании, рассказал собеседник «Коммерсанта» в Минтопэнерго. Однако затем НАК воспользуется правом требования от RUE 1,7 млрд. долл. по договору переуступки долга с "Газпромом". RUE вернет эту сумму в виде газа из расчета текущей импортной цены 248,72 долл. за тысячу кубометров - то есть 6,8 млрд. кубометров, а оставшиеся 5,2 млрд. кубометров должна будет продать на внутреннем рынке через "УкрГаз-Энерго" (по 50% принадлежат RUE и "Нафтогазу") с минимальной наценкой, благодаря этому большая часть прибыли останется на счетах RUE. "Таким образом, баланс газа будет сохранен, и Украина сможет пройти зиму без проблем", - отметил собеседник газеты в Минтопэнерго.

Издание напоминает, что конфликт за спорные объемы газа возник в начале 2009 года. Тогда "Нафтогаз" забрал из хранилищ 11 млрд. кубометров газа, принадлежавшего RUE. Основанием для этого стало право требования с трейдера долга в размере 1,7 млрд. долл., который "Нафтогазу" переуступил "Газпром". Однако, как утверждают в RUE, отбор газа в счет долга не был оформлен юридически. После смены власти в Украине Стокгольмский арбитражный суд рассмотрел иск RUE и обязал НАК вернуть с учетом пени 12,1 млрд. кубометров газа. В середине июля RUE начала процесс подтверждения этого решения в украинских судах. На прошлой неделе "Нафтогаз" подал апелляцию на определение Шевченковского райсуда Киева, подтвердившего решение Стокгольмского арбитража. А руководство Минтопэнерго и "Нафтогаза" начало переговоры с "Газпромом" и RUE о способах его выполнения.

Источник газеты в RUE подтвердил информацию о схеме взаиморасчетов. А высокопоставленный собеседник в "Газпроме" сказал, что она была согласована предварительно, но документально пока не оформлена: "Скорее всего, мы будем действовать таким образом, хотя ситуация может и измениться".

Официально ситуацию в Минтопэнерго, RUE и "Газпроме" не комментируют.

Если схема будет реализована в ее нынешнем виде, акционеры RUE - "Газпром" и Дмитрий ФИРТАШ (владеют по 50% компании) - получат от продажи газа 1,89 млрд. долл. дохода, подсчитал начальник аналитического отдела ИК "Брокеркредитсервис" Максим ШЕИН. "В 2008 году на покупку этого газа у RUE ушло около 1 млрд. долл., - уточнил он. - Таким образом, прибыль компании от сделки составит 890 млн. долл.".

Но предложенная схема займет достаточно много времени, и газ компания может получить лишь в IV квартале, считает член комитета Верховной рады по ТЭК Александр ГУДЫМА. "Если перерасчет будет производиться по текущей цене газа на рынке, то чем выше цена, тем меньше газа надо возвращать. В IV квартале цена газа для Украины может составить 290 долл. за тысячу кубометров. Это значит, что вернуть придется только 5,8 млрд., а не 6,8 млрд. кубометров газа", - пояснил А.ГУДЫМА.

По мнению М.ШЕИНА, именно этим можно объяснить столь долгие судебные разбирательства по возврату газа в украинских судах. "RUE вполне может затянуть судебное разбирательство до начала октября. Юридически это сделать несложно", - заявил управляющий партнер адвокатской компании Astapov Lawyers Андрей АСТАПОВ.