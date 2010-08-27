Кабмин разрешил КГГА рассчитаться за газ векселями

Кабинет министров Украины согласовал предложение Киевской городской государственной администрации о выдаче векселей в рамках бюджетного ассигнования на 2010 год для погашения задолженности столичного бюджета по возмещению разницы между тарифами на тепловую энергию и ее себестоимостью.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 18 августа 2010 года №721 «О проведении вексельных расчетов по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию», размещенном на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, данным постановлением правительство утвердило порядок выдачи в 2010 году органами местного самоуправления Киева векселей, их оборота и погашения.

Данный порядок определяет механизм выдачи простых векселей для оформления обязательств бюджета г. Киева, которые возникли в связи с разницей в фактической стоимости тепловой энергии, которая производилась, транспортировалась и поставлялась населению, предприятиям, учреждениям и организациям, а также их обращения и погашения.

Предусматривается, что на сумму, которая подлежит уплате, ежемесячно начисляются проценты в размере учетной ставки Национального банка, к которым добавляются 5% годовых. Проценты начисляются с даты учета векселей банком.

Перечень предприятий, обязательства перед которыми оформляются векселями, определяется Киевским городским советом.

Срок платежа по векселям, который вносится ежемесячно равными частями, — установленная дата, но не раньше 1 октября в 2011 года и не позже 1 июня 2013 года.

Векселя реализуются на бездисконтной основе.

Средства, полученные от реализации векселей, перечисляются не позже следующего дня после их получения для погашения задолженности перед НАК “Нафтогаз Украины” за потребленный природный газ.

Погашение векселей осуществляется за счет средств бюджета г. Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Газ Украины», на 14 августа т.г. долг столичной энергокомпании «Киевэнерго» за газ превышает 1,94 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 55%).