МИД хлопочет о моряках, осужденных в Венесуэле за наркотики

10 сентября состоится визит в Украину министра иностранных дел Венесуэлы Николаса МАДУРО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, кроме того, что этот визит будет способствовать укреплению сотрудничества между Украиной и странами Латинской Америки, он также должен стать толчком к решению проблемы двух украинских моряков, осужденных в Венесуэле к 9 годам лишения свободы за перевозку наркотиков.

О.ВОЛОШИН отметил, что ключевой задачей для МИД Украины является добиться того, чтобы моряки отбывали наказание на территории Украины. Если не удастся этого сделать, то как минимум МИД будет добиваться обеспечения благоприятных условий для отбывания наказания украинским моряком в Венесуэле, а как максимум – сокращение срока их заключения.

По словам О.ВОЛОШИНА, МИД Украины надеется, что венесуэльская сторона пойдет навстречу Украине в этом вопросе, и визит министра иностранных дел является тому подтверждением.

Как сообщал УНИАН, двое граждан Украины - Владимир УСТИМЕНКО и Юрий ДАТЧЕНКО - осуждены венесуэльским судом к девяти годам лишение свободы за контрабанду наркотиков.

Родственники настаивают, что следствию не удалось доказать причастность моряков к контрабанде, однако судья заподозрил, что украинцы как-то связаны с наркокартелями, поэтому и присудил обоим длительные сроки.

Близкие моряков заявляют, что будут просить Президента и правительство всеми возможными силами добиться экстрадиции осужденных на родину для отбывания наказания в украинской колонии.

По данным СМИ, украинцев отправят в тюрьму на острове Маргарита, известную исключительно жестокими условиями содержания.

Ю.ДАТЧЕНКО и В.УСТИМЕНКО были арестованы в 2007 году, когда на их судне "B Atlantic" в порту Маракайбо нашли 128 килограммов кокаина.

В.УСТИМЕНКО и Ю.ДАТЧЕНКО были капитаном и старпомом суда.