В УНИАН презентуют «7 чудес Украины»

18:54, 28 марта 2007
Общество
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29 марта 13-30

В УНИАН состоится презентация Общенациональной акции «7 чудес Украины».  Участники: инициатор акции, заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко; председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий Пахля;  и.о. председателя Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Александр Волков;   секретарь комиссии Киевсовета по вопросам культуры, информационной политики Александр Бригинец. Будет сообщено цели и концепции Общенациональной акции, о процедуре и составе совета, который будет определять номинации на 7 чудес Украины и о дне, когда будет объявлено чудо из чудес Украины. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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