В УНИАН презентуют «7 чудес Украины»

29 марта 13-30

В УНИАН состоится презентация Общенациональной акции «7 чудес Украины». Участники: инициатор акции, заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко; председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий Пахля; и.о. председателя Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Александр Волков; секретарь комиссии Киевсовета по вопросам культуры, информационной политики Александр Бригинец. Будет сообщено цели и концепции Общенациональной акции, о процедуре и составе совета, который будет определять номинации на 7 чудес Украины и о дне, когда будет объявлено чудо из чудес Украины. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.