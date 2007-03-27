Конгресс США утвердил закон о поддержке вступления в НАТО Украины и Грузии

Палата представителей конгресса США на заседании вечером в понедельник окончательно утвердила законопроект о поддержке вступления Грузии и Украины в НАТО, а также о выделении из американского бюджета финансовых средств этим странам в рамках программы "содействия в сфере безопасности" для подготовки к вступлению в альянс.

Как сообщает РИА Новостисо ссылкой на секретариат палаты, законопроект под названием "Акт 2007 года о консолидации свободы в НАТО" поддержан конгрессменами простым большинством голосов без электронного голосования. На состоявшемся 15 марта заседании этот законопроект был утвержден американским сенатом и теперь он направляется на подпись президенту США Джорджу Бушу.

В законопроекте заявлена поддержка со стороны конгресса США "своевременному вступлению в НАТО Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украины". "Грузия и Украина заявили о своем стремлении вступить в евроатлантическое сообщество и, в частности, стремятся вступить в члены НАТО", - говорится в документе. По данным авторов законопроекта, Грузия и Украина тесно сотрудничают с альянсом, чтобы соответствовать его критериям.

Конгресс США призывает наших союзников в НАТО работать с Соединенными Штатами для реализации той роли, которую НАТО играет в продвижении глобальной безопасности, включая продолжение поддержки расширению и приему в члены достойных государств, в особенности посредством присоединения Грузии к Плану по членству в НАТО, а также через признание прогресса в продвижении Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украины к выполнению требований и обязательств по членству в НАТО", - отмечается в тексте одобренного документа.

В нем также отражено решение включить эти страны в американскую программу "содействия в сфере безопасности" в рамках подготовки к вступлению в члены Североатлантического альянса, для чего из федерального бюджета США на 2008 год предусмотрено выделение "средств, которые будут необходимы для оказания содействия Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украине".

Согласно справке, подготовленной 9 марта 2007 года бюджетным управлением конгресса США, расходы из американского федерального бюджета на оказание содействия Албании, Хорватии, Грузии, Македонии и Украине для вступления в НАТО составят в 2008 году в общей сложности $12 миллионов. На период с 2008 по 2012 годы управление прогнозирует расходы на эти цели в размере $30 миллионов.