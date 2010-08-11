Работника Николаевского СИЗО задержали с наркотиками

Сотрудники прокуратуры Николаевской области возбудили уголовное дело против работника отдела режима и охраны Николаевского следственного изолятора, который пытался пронести на территорию учреждения наркотическое вещество - ацетилированный опий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление было выявлено во время проверки, которую провела прокуратура области. В частности, работники прокуратуры выясняли, как выполняют требования Законов «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» и «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» в учреждениях, которые имеют лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических средств. Правоохранители посетили лечебные учреждения, а также субъекты хозяйствования, имеющие такие лицензии.

Проверяющие установили случаи незаконной выдачи рецептов на получение лекарственных наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также различные нарушения лицензионных условий деятельности.

Первый заместитель прокурора Николаевской области Михаил КУНДЕНКО сообщил, что после проверки было возбуждено 14 уголовных дел. Кроме того, органами прокуратуры было вынесено 77 предписаний и представлений, в том числе 6 из них - о рассмотрении вопроса относительно аннулирования лицензий. Внесено 2 протеста, привлечено к дисциплинарной ответственности 17 должностных лиц.