Глава Донецкой ОГА прогнозирует рост цен на хлеб

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК прогнозирует рост цены на хлеб, но гарантирует контроль цены на социальные сорта хлеба со стороны местных органов власти.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. По словам губернатора, неурожай зерновых из-за засухи в соседней России, скорее всего, повлечет рост цены на зерно на украинском продовольственном рынке, что в свою очередь повлияет на закупочную цену сырья для хлебопеков.

«Наши хлебопеки, не имея вертикально-интегрированной схемы собственного производства, переработки хлеба вынуждены будут покупать это зерно дороже… То есть, их издержки, их затраты, это, естественно, выводит на другую цену хлеба», - сказал А.БЛИЗНЮК. Но при этом он заверил, что для людей с низким и средним уровнем достатка останется возможность купить хлеб по невысокой, социальной цене, а местные органы власти гарантируют со своей стороны контроль в этом вопросе.

«Но, мы, как и раньше будем контролировать цены на так называемые социальные сорта хлеба», - сказал губернатор. И добавил: «Есть хлеб массового спроса, который народ традиционно ест. И есть хлеб, скажем так, с изысками – с изюмом, с семечками, вот он будет стоить столько, сколько это будет стоить».

Обращаясь к журналистам, глава облгосадминистрации отметил, что нужно пояснить населению, что дороже будут платить те, кто ест изысканный хлеб, и за счет этого цены на социальные сорта хлеба останутся прежними, или «мало изменятся».

«Вы не видели сегодня хлеба по 13 грн.? Скажите людям, что есть сегодня такой хлеб. И если он есть, значит, на него есть потребитель. Если бы его не было, не было бы и этого хлеба, - сказал А.БЛИЗНЮК, - Поэтому для массовых сортов хлеба, который потребляют люди, в том числе с низким и средним уровнем достатка, я уверен в том, что цена мало изменится. Это за счет изменения структуры – повышения цены хлеба для избранных».