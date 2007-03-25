Ющенко обещает положить конец попыткам ослабить СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает положить конец каким-либо попыткам ослабить Службу безопасности Украины, политизировать ее работу и превратить в маловлиятельный орган по обслуживанию частных поручений.

Об этом Глава государства заявил во время торжеств по случаю 15-й годовщины создания СБУ, состоявшихся в помещении Национальной оперы, передает пресс-служба Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, в ближайшее время будет принято решение относительно руководителя Службы безопасности. «На этом посту будет работать человек, который будет отвечать критериям патриотизма, профессионализма и морального достоинства», – сказал Президент.

Приветствуя работников СБУ, В.ЮЩЕНКО отметил, что весь украинский народ возлагает надежды на то, что Служба безопасности “тщательным образом и умело будет защищать интересы людей, будет защищать суверенитет и соборность Украины, будет противостоять вызовам авторитаризма, сепаратизма и национальной измены”.

“Я высоко ценю деятельность вашей авторитетной организации, которая за эти годы стала важным центром противодействия угрозам и вызовам настоящего, кузницей интеллектуалов и профессионалов, надежных защитников родины”, - подчеркнул Президент.

Говоря о реформе СБУ, В.ЮЩЕНКО отметил, что “она даст возможность перейти на европейские стандарты работы и прекратит многочисленные переформатирования в ведомстве. Структура Службы безопасности должна быть стройной и установившейся”.

«Традиционно спецслужба является концентрацией интеллекта, и эту традицию нужно с особенной заботой беречь и лелеять», – сказал Глава государства.

Он также акцентировал на том, что работники Службы безопасности должны получать высокий уровень социальной защиты.