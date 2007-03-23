Сомалийские боевики сбили уже второй белорусский Ил-76 (уточнённая)

Самолет, разбившийся при взлете в международном аэропорту Могадишо, оказался белорусским Ил-76. Об этом AFP рассказал представитель службы безопасности аэропорта. По его словам, самолет доставил инженеров и оборудование для ремонта другого белорусского Ил-76, который был обстрелян в начале марта.

Сомалийское правительство подтвердило, что белорусский самолет Ил-76, разбившийся при вылете из аэропорта Могадишо, был сбит ракетным огнем с земли, сообщает AFP. "В самолет были выпущены три ракеты, одна из которых попала в цель", - заявил Хусейн Мохамед Мухамуд (Hussein Mohamed Muhamoud).

Ранее местная радиостанция Shabelle сообщила, что самолет был сбит ракетой. Один из очевидцев рассказал агентству Reuters, как у самолета "в воздухе взорвалось крыло", а затем произошел мощный взрыв при столкновении с землей.

Как сообщили в миротворческом контингенте Африканского союза, дислоцированном в Сомали, на борту самолета находились 11 человек, предположительно граждане Белоруссии или России.

В начале марта в Сомали был обстрелян Ил-76 белорусской авиакомпании "Трансавиаэкспорт". Экипажу удалось благополучно совершить посадку, никто не пострадал. Во время обстрела самолет находился на высоте 150 метров. Самолет получил повреждения фюзеляжа. Огонь вели из переносного зенитно-ракетного комплекса или ручного гранатомета.

Лента.ру