Кинах озадачит Ющенко проблемой газа без посредников

Министр экономики Украины Анатолий КИНАХ выступает за возобновление практики подписания ежегодных договоров с Россией о поставках энергоресурсов.

Об этом министр, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я выступаю за то, чтобы мы вышли на более прямые отношения без тех посредников, которые возникли в последнее время в вопросах газовых взаимоотношений Украины и России”, - сказал он, отметив при этом, что наиболее оптимальным вариантом было бы закрепление прямых договоров между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” соответствующими межправительственными соглашениями.

А.КИНАХ подчеркнул, что данный вопрос является чрезвычайно важным, и Министерство экономики будет инициировать его обсуждение в рамках Межгосударственной украинско-российской комиссии (комиссии Ющенко-Путин), заседание которой состоится в ходе ближайшего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Российскую Федерацию.

Справка УНИАН. Пятилетний контракт с «РосУкрЭнерго» на поставку российского газа в Украину подписан в январе 2006 года на базе общепринятой формулы цены. Тогда же был зафиксирован тариф на транспортировку российского газа по территории Украины в размере 1,6 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км (оплачивается в денежной форме).

2 февраля 2006 года, в развитие январских договоренностей, НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» на паритетных началах создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго». Основным направлением деятельности «УкрГаз-Энерго» является поставка природного газа и других видов энергоресурсов потребителям Украины.

24 октября 2006 года «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы.

В соответствии с подписанным Дополнением, определена ресурсная база поставок среднеазиатского газа в Украину в 2007-2009 гг. в объеме 55 млрд. куб. м ежегодно, что полностью соответствует потребностям украинской экономики в импортном газе. В 2007 году цена поставок среднеазиатского газа составляет 130 долларов за 1 000 куб. м.