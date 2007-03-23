Погода на выходные

Завтра в южных областях Украины местами ожидается небольшой дождь, в Крыму сильный, в Карпатах и Прикарпатье дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в южной части, в Карпатах и Прикарпатье местами 25-30 м/с, в Херсонской и Запорожской областях пылевые бури. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях до 3° мороза, на юге 4-9° тепла; днем 8-13° тепла; в Карпатах на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

25-26 марта - в южной части облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди (25 марта в Крыму и Приазовье умеренные, ночью местами сильные дожди). Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, 25 марта отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, 25 марта местами 10-13°. На остальной территории переменная облачность. Без осадков, только 25 марта в восточной части местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 25 марта 0-5° тепла, 26 марта от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

27-28 марта - без существенных осадков, только в Крыму, а 28 марта местами и в южных областях небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в восточных областях, а 28 марта в Украине, кроме Крыма, 0-5° мороза; днем 3-9° тепла.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 10-12°; по области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°.

25-26 марта - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 25 марта 0-5° тепла, 26 марта от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

27-28 марта - без существенных осадков. Температура ночью 27 марта от 2° мороза до 3° тепла, 28 марта 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.