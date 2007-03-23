У UMC исчезла связь

Информационное агентство УНИАН испытывает трудности с передачей оперативной информации из-за отсутствия связи мобильного оператора UMC, услугами которого пользуется агентство.

Выяснить в UMC причины отсутствия связи, а также сколько времени ее еще не будет, невозможно.

УНИАН приносит извинения подписчикам за то, что, по независимым от агентства причинам, на данный момент невозможно полноценно предоставлять оперативную информацию.

В то же время агентство прилагает все усилия, чтобы различными путями получать информацию от корреспондентов и предоставлять ее подписчикам.