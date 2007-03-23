Асадчев: Чего нам бояться?

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявил, что, не смотря на критику оппонентов, подписал распоряжение об объявлении конкурса на сооружение памятника главному атаману Войск УНР и главе Директории Симону Петлюре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил во время пресс-конференции.

“Я был и остаюсь инициатором его сооружения. Мы не должны боятся... Чего нам бояться? Петлюра не был безошибочным, но он сознательно выступал за соборную Украину. Когда мне говорят: Для чего это нужно? Это, мол, может не понравиться, скажем, премьер-министру или МОРОЗУ, я говорю, что нам надо перестать бояться! Я подписал распоряжение о проведении конкурса эскизов памятника”, - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, с сооружением памятника Петлюре не все обстоит гладко. Так, на сегодня не найдено для него место, не решен вопрос с финансированием. Вместе с тем губернатор уточнил, что сооружение памятника будет осуществляться за счет спонсорских денег.

Кроме того, против такой инициативы губернатора выступают представители антикризисной коалиции.