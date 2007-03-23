Асадчев: Чего нам бояться?
Полтавский губернатор объявил конкурс эскизов памятника Петлюре
Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявил, что, не смотря на критику оппонентов, подписал распоряжение об объявлении конкурса на сооружение памятника главному атаману Войск УНР и главе Директории Симону Петлюре.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил во время пресс-конференции.
“Я был и остаюсь инициатором его сооружения. Мы не должны боятся... Чего нам бояться? Петлюра не был безошибочным, но он сознательно выступал за соборную Украину. Когда мне говорят: Для чего это нужно? Это, мол, может не понравиться, скажем, премьер-министру или МОРОЗУ, я говорю, что нам надо перестать бояться! Я подписал распоряжение о проведении конкурса эскизов памятника”, - сказал В.АСАДЧЕВ.
По его словам, с сооружением памятника Петлюре не все обстоит гладко. Так, на сегодня не найдено для него место, не решен вопрос с финансированием. Вместе с тем губернатор уточнил, что сооружение памятника будет осуществляться за счет спонсорских денег.
Кроме того, против такой инициативы губернатора выступают представители антикризисной коалиции.