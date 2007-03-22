Строительство метро в Киеве должно вестись быстрее и средствами инвесторов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает интенсифицировать строительство метро в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня во время посещения строительства нового электродепо “Харьковское”.

"Начиная с сегодняшнего дня мы будем стараться показывать вам больше разных объектов и называть вам конкретные сроки их запусков, потому что киевская администрация и я, как мэр, озабочены состоянием метро в Киеве,», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В частности он остановился на строительстве метрополитена на Троещину, которое прогнозируют осуществить до 2010 г.

«Я буду делать все возможное, чтоб ускорить строительство этой линии метро», - подчеркнул мэр. Говоря о дате пуска в экксплуатацию новых станций в этом направлении, он сказал: «Не знаю как это получится. Но неоптимистические прогнозы – 2010 г., оптимистические – наверно, я могу говорить и о 2009 и даже ближе. Но до этого нам необходимо провести целый ряд судебных решений и добыть средства для того чтобы объявить мощный инвестиционный конкурс. Потому что объект уникальный – это и строительство моста, и прокладка линии, которая до сих пор не имела себе равных по технической сложности».

По его информации, финансирование строительства метро на Троещину составит около 3,5 млрд. грн. На сегодняшний день городские власти работают с инвесторами, чтоб «добыть эти весьма значительные даже для европейских городов средства».

Возвращаясь к строительству нового электродепо «Харьковское» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что его введение обеспечит техническое обслуживание и ремонт поездов этой линии, а кроме того позволит сократить интервал движения поездов до менее чем 2 мин в часы «пик» и значительно увеличит показатель перевозки пассажиров. Открытие его планируется ко Дню независимости Украины – 24 августа. Количество поездов на линии благодаря депо можно будет увеличить с 20-26 до 40 пар, что отразится на качестве перевозки пассажиров.

Саму же станцию метро “Красный хутор” Сырецко-Печерской линии городские власти обещают ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в этом году Киев закупит 30 улучшенных вагонов метро на общую сумму 101 млн. грн. (в 2006 г. Киев приобрел 37 новых вагонов на 106 млн. грн.). Новые вагоны, изготовленные в России, предусматривают новую систему вентиляции, имеют повышенный шумовой барьер, а кроме того каждый вагон будет экономить до 50 тыс. грн. в год электроенергии.

В свою очередь глава правления ОАО «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО говоря о целесообразности строительства новой станции метро согласился с тем, что она в ближайшее время после пуска действительно не будет нагруженной в тех объемах, которые предлагаются – 50-60 тыс. пассажиров в сутки. «Но это перспектива. Эта станция является трамплином для строительства линии дальше, к Дарницкому вокзалу подчеркнул он, что по его объяснению позволит разгрузить центральный вокзал столицы и предоставит удобства многим жителям города.

Кроме того, когда появится линия метро в этом микрорайоне, то быстро найдутся инвесторы для строительства тут жилья. «Я думаю, изменится статус этой территории», - сказал В.ПЕТРЕНКО.

Он отметил также, что станция «Красный хутор» строится согласно программе развития метрополитена до 2010 г.

Справка УНИАН. В соответствии с программой строительства столичного метрополитена, участок от станции “Харьковская” до станции “Красный хутор” с электродепо “Харьковское” (протяженность 3,5 км, три станции) планировалось ввести в 2006 году. Строительство этого участка началось в 2003 году.

На продолжение строительства Сырецко-Печерской линии от станции “Харьковская” до станции “Харьковская площадь” с электродепо “Харьковское” планируется использовать в этом году 218 млн. 597,3 тыс. грн. (субвенция из госбюджета - 99,7 млн. грн.).