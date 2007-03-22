Шуфрич: Украина потеряла километр своей территории

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ заявляет, что в 2005-2006 гг. в воду ушло около километра территории Тузлы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба МЧС Украины.

По словам министра, «последствия недофинансирования в 2005 году и в первой половине 2006 г. острова Тузла привели к тому, что Украина потеряла около километра своей территории». При этом он добавил: «И только благодаря тому, что нынешнее правительство предусмотрело средства на укрепление острова Коса Тузла в сумме 15 млн. грн. на 2006 г. и 10 млн. грн. на 2007 г., есть надежда, что остров будет укреплен, защищен и обустроен».

Н.ШУФРИЧ посетовал, «что те, кто в 2004 году, переживая за территориальную целостность Украины, готовы были пойти на самые крайние меры, не обратили внимания на то, что у них под носом уходят под воду гектары украинской территории, из-за которых, напомню, было столько крика в 2003-2004 гг., со стороны, так называемых «национал- патриотов».

«Теперь, по словам Н.ШУФРИЧА, нам придется компенсировать то, что было упущено в 2005-2006 гг., но если деньги найти еще можно, то упущенное время и потерянную территорию острова Тузла уже не вернуть».

Справка УНИАН. Коса Тузла расположена в Керченском проливе поперек акватории. Уровень воды в проливе постоянно колеблется, поэтому размеры косы не постоянны. Ее длина составляет от 6,5 до 7,0 км, ширина – около 500 м. На острове расположены пансионаты Керченского торгового порта и рыболовецкого комбината, инфраструктура пограничной охраны.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к украинскому острову Тузла. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство дамбы было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.

Вследствие этих действий на острове Коса Тузла сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с интенсивными процессами размыва территории и деформацией юго-восточной оконечности острова.