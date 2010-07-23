В милиции говорят, что материалы оппозиционной газеты "убили" случайно

Руководство милиции Одесской области утверждает, что уничтожение интернет-версии газеты «Свободная Одесса» произошло случайно – вследствие проведенного милицией рейда-проверки городских интернет-клубов.

Об этом сообщила в ответ на запрос УНИАН сотрудница Центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области Татьяна САКАРА.

«22 июля работниками Управления Госслужбы борьбы с экономическими преступлениями проводилась проверка работы интернет-клубов, - заявила она. – В ходе проверки в одном из интернет-клубов, размещенном на территории Приморского района Одессы, правоохранители установили, что на одном из компьютеров используется нелицензированная версия программного обеспечения корпорации «Майкрсофт».

«Действиями работников клуба, - уточнила Т.САКАРА, - причинены материальные убытки указанной корпорации. Компьютер изъят, проверка продолжается».

При этом уточнить, сколько интернет-клубов было проверено в ходе рейда и какие нарушения в их работе обнаружены, сотрудница ЦОС облУВД не смогла.

На вопрос УНИАН, означает ли это, что рейд ограничился посещением лишь одного интернет-клуба, Т.САКАРА ответила: «У меня нет таких сведений».

Агентству также не удалось связаться по данному вопросу с начальником облУВД Михаилом ЯЦКОВЫМ. «Михаил Владимирович занят, - сообщили из приемной полковника милиции В.ЯЦКОВА. – А всю информацию по поводу изъятия сервера газеты передано в Центр общественных связей».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на главного редактора оппозиционной газеты «Свободная Одеса» Владимира УЩАПОВСКОГО, сотрудники милиции 22 июля в 22.00 ворвались в помещение одного из интернет-клубов Одессы, где размещён главный сервер интернет-версии газеты, выгнали из помещения посетителей, избили представителя «Свободной Одессы» и вывели из строя оборудование.

По мнению В.УЩАПОВСКОГО, «милиция явно выполняла политический заказ, ведь в присутствии операторов местных СМИ, ведущих видеосъемку, представителю «Свободной Одессы» выкручивали руки и избивали его».

Он подчеркнул: «Многим силовикам наша газета не по душе, поскольку публиковала материалы о коррупционных связях лидера партии «Родына» Игоря МАРКОВА со многими высшими милицейскими и прокурорскими чинами, в том числе с экс-прокурором Одесской области Василием ПРИСЯЖНЮКОМ и прокурором Николаевской области Николаем СТОЯНОВЫМ».

Редактор «Свободной Одессы» уточнил, что «это одни из последних резонансных публикаций, и можем предположить, что уничтожение интернет-версии нашей газеты, издающейся в областном центре 50-тысячным тиражем, является реакцией на них некоторых влиятельных героев издания».

Похоже, акцентировал В.УЩАПОВСКИЙ, что руководство одесской милиции решило: «Лучше закрыть рот нашему изданию, создать в городе атмосферу страха, чем немедленно уволить «оборотней в погонах», которые ради ремонта своих служебных кабинетов становятся надёжной крышей для бандитов разных мастей».

В.УЩАПОВСКИЙ констатировал, что «сотрудники УБЭП покинули помещение интернет-клуба лишь около двух часов ночи 23 июля, при этом незаконно конфисковали и вывезли в неизвестном направлении один из системных блоков».