Капитуляции Нафтогаза в Стокгольмском суде потребовал Газпром (документ)

Сыграть в Стокгольмском арбитражном суде «договорной матч» с РосУкрЭнерго от Нафтогаза требовал Газпром, угрожая возможными конфликтами между НАК и российским газовым монополистом. Такой вывод можно сделать из опубликованного «Зеркалом недели» письма Валерия Голубева — заместителя председателя правления ОАО «Газпром» и одновременно главы координационного совета «РосУкрЭнерго».

По мнению издания, этот документ служит ключом для понимания, почему же было изменено третье представление в Стокгольмский арбитраж и почему после этого в деле «РосУкрЭнерго» против «Нафтогаза» в качестве третьей стороны не фигурировали ни «Газпром», ни первые лица Российского государства.

Как уверяют юристы, консультировавшие «ЗН», по сути это представление не было изменено, но из него исчезли фамилии людей, которые могли внести ясность во многие спорные вопросы с РУЭ.

По мнению издания, спор по поводу 11 млрд. кубометров газа выходит далеко за рамки контракта №14/935-3/04 на хранение газа в ПГХ, заключенного между НАКом и РУЭ 29 июля 2004 года (в нарушении которого РУЭ обвиняет «Нафтогаз» и именно на его основании принял решение Стокгольмский арбитражный суд). Разрешение данного спора, считают в «ЗН», требует оценки правомерности действий НАКа в рамках договора уступки от 20 января 2009 года между «Газпромом» и «Нафтогазом» и в рамках контрактов между РУЭ и «Газпромом», права требования по которым «Газпром» уступил НАКу на сумму 1,7 млрд. долл.