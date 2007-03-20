В УНИАН состоится пресс-конференция «Ситуация в «Ощадбанке»: новые назначения»

Сегодня в 11.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ситуация в «Ощадбанке»: новые назначения». В пресс-конференции примут участие председатель правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий Гулей, председатель наблюдательного совета ОАО «Ощадбанк» Даниил Волынец, (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.