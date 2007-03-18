Янукович про Президента, оппозицию и сложный процент

«Было бы удивительным, если бы мы вели разговор с Президентом как с лидером оппозиции», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя в интервью телеканалу «Интер» встречу с В.ЮЩЕНКО 14 марта.

По его мнению, «Президент должен быть гарантом Конституции и инициировать рост экономики и повышения благосостояния граждан».

«В любой стране и оппозиция работает на позитив, и никогда – на нестабильность», - уверен премьер-министр.

Премьер-министр не видит целесообразности в проведении весенних акций оппозиции.

«Кому это нужно и зачем? Я уверен, что это не нужно простым людям, это не нужно нашим зарубежным партнерам, которые сегодня вкладывают инвестиции в нашу страну, в развитие нашего государства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, единственное, что необходимо Украине, - стабильность. «Поэтому организаторы подобных акций играют с огнем. Играться с этими вопросами опасно», - отметил премьер-министр.

Глава правительства также считает, что единственным мотивом для требования оппозиции о проведении досрочных выборов является «любой ценой прийти к власти». «Я недавно узнал цифру, что у нас в стране только 2 процента граждан состоит в партиях, и из них только десятая часть стремится диктовать свою волю 99-ти процентам населения. Кто им давал такое право и почему они считают, что у них есть право требовать власть для себя? На этот вопрос есть только один ответ – их нужно поставить на место и мы это сделаем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.