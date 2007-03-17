Чтобы стать по-настоящему европейской, Украине хватит 10 лет

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ убежден, что для Украины абсолютно реально за десять лет выйти на полномасштабную имплементацию Копенгагенских критериев. Об этом он сказал журналистам, комментируя статью Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «Реалистичный Киев», опубликованную вчера в “Wall Street Journal”.

По убеждению А.Чалого, в части выполнения политических критериев – уровень демократии, уровень развития гражданского общества – Украина практически достигла Копенгагенских критериев. „У нас на сегодня наиболее серьезные вызовы - это реформирование правовой системы, и прежде всего – судебной системы, это выход на соответствующие критерии защиты окружающей среды, на критерии прозрачности экономики, борьбы с коррупцией”, - сказал он, добавив, что он считает, что у Украины есть все возможности за 10 лет выйти на эти критерии.

Рассказывая о сути политики „нового реализма”, А.Чалый отметил, что Украина, во-первых, фиксирует европейскую перспективу в содержании будущего соглашения между Украиной и ЕС, во-вторых, Украина в одностороннем порядке берет на себя обязательство выполнять Копенгагенские критерии. „И, третье, главный упор в нашей евроинтеграционной политике мы переносим с бюрократического уровня на неправительственный уровень, потому что именно европейское, гражданское общество и европейские политические партии - ключевые инструменты поддержки нашей реальной интеграции в европейской союз”, - отметил он.

Говоря об инициированной Президентом Украины группе «ученых мужей», А.Чалый заметил, что сегодня идут соответствующие консультации. Он прогнозирует, что на протяжении месяца – полутора такая группа будет сформирована.

На вопрос, кто может войти в эту группу, например, экс-президент Польши Лех ВАЛЕНСА, А.Чалый ответил: „почему бы и нет?”. По его словам, это не могут быть действующие политики. „У действующих политиков, к сожалению, мало времени и связанные со своим официальным статусом. А нам нужны те авторитетные политики, которые на сегодня представляют публичное, общественное мнение Европы и ЕС”, - отметил он.

Как сообщалось, 16 марта В.Ющенко рассказал в своей статье «Реалистичный Киев», опубликованной в “Wall Street Journal”, о планах Украины успешно выполнить все требования приобретения членства в Европейском Союзе за ближайшие десять лет.

«Единственный возможный для нас путь – это принятие ответственности за нашу собственную судьбу путём введения изменений и практических шагов, необходимых для превращения Украины на современное и успешное европейское общество», – сказал В.Ющенко.

Президент отметил, что при необходимости, Украина пройдет этот путь самостоятельно, однако надеется на доброжелательность и поддержку своих друзей во всей Европе. Поскольку на сегодня Украина не может рассчитывать на поддержку как страна, официально имеющую перспективу членства, Президент выразил предложение оказать такую поддержку в рамках Совета «ученых мужей». В нее войдут политики и должностные лица институтов ЕС и стран-членов, имеющих опыт управления процессом расширения Евросоюза.