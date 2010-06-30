Знаменитый ведущий Ларри Кинг покидает свое шоу

Знаменитый ведущий телекомпании CNN Ларри КИНГ уходит из своего шоу, которое он вел 25 лет. Об этом сам Л.КИНГ сообщил через систему коротких сообщений Twitter.

Бывший радиоведущий начал вести свое шоу на телеканале CNN ровно четверть века назад. Первым собеседником Л.КИНГА стал бывший тогда губернатором штата Нью-Йорк Марио КУОМО, сообщает NEWSru.

С тех пор в студии передачи Larry King Live в качестве собеседников ведущего побывали президенты разных стран, политики, актеры и другие знаменитости.

Эта передача вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая долго выходящая на одном и том же канале в одно и то же время передача в жанре ток-шоу.

"Этой осенью я хотел бы закрыть программу", - говорится в сообщении 76-летнего мэтра тележурналистики. По словам Л.КИНГА, ему хотелось бы посвящать больше времени семье, и, в частности, "ходить на соревнования, в которых принимают участие его дети", передает ИТАР-ТАСС.