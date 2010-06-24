На Буковине объявили чрезвычайную ситуацию

На Буковине из-за подтопления объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ на заседании областного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло в пострадавшем от наводнения пгт Вашкивцы Выжницкого района Черновицкой области.

По его словам, существуют все основания для принятия такого решения.

Министр поручил руководителям подразделений МЧС из соседних областей срочно перевести на Буковину необходимую технику, в частности, помпы для откачивания воды.

Вместе с председателем облгосадминистрации Михаилом ПАПИЕВЫМ вчера сразу после заседания правительства Н.ШУФРИЧ вылетел в Черновицкую область и побывал в пострадавших от большой воды населенных пунктах, непосредственно ознакомился с ситуацией на местах и организацией аварийно-спасательных работ.

«Объем ущерба, нанесенного ненастьем жителям края, хозяйственному комплексу области дает основания для обращения в Кабмину относительно принятия распоряжения о выделении средств из госрезерва для предоставления помощи Буковине», - сказал Н.ШУФРИЧ.

М.ПАПИЕВ поручил своим подчиненным оперативно проанализировать состояние дел и определить объемы нанесенного ущерба по каждому объекту, а также тщательным образом подготовить акты и документы для представления правительству на заседании уже в следующую среду.

Сегодня, по словам М.ПАПИЕВА, нужно собственными силами принять все необходимые меры для предоставления помощи людям, в первую очередь, семьям с маленькими детьми, людям преклонных лет, больным и одиноким гражданам. Среди первоочередных задач – обеспечение их водой и хлебом. Выжницкому району, в котором уже подтоплено около полутора тысячи домов, на ближайших несколько суток уже выделили необходимые запасы питьевой воды и продуктов.

«Наша самая первая задача – спасти человеческие жизни, - сказал М.ПАПИЕВ. – Поэтому сейчас в пострадавших селах, где это необходимо, нужно отселить людей в безопасные условия, а милиции обеспечить охрану их имущества. Прошу всех проявить в этой ситуации ответственность, человечность и толерантность».

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области в результате сильных дождей от разлива рек, подъема грунтовых вод и накопления в низинах сточных вод подтоплено 65 населенных пунктов.

В целом в результате чрезвычайной ситуации нарушены нормальные условия жизнедеятельности более чем 15 тыс. человек, а нанесенный стихией ущерб превышают 15 млн. грн.