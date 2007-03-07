Временного рабочего забили насмерть на импровизированном допросе

Начальник Главного управления МВД Украины в АРК Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что участковый милиционер, который во время "допроса с пристрастием" до смерти избил 35-летнего жителя Кировоградской области, понесет наказание.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымской милиции, 4 марта из офиса реестрового казачества на станцию "скорой помощи" поступил вызов. Звонившие - начальник штаба реестрового казачества, молодой казак и участковый инспектор - сообщили, что в одном из кабинетов обнаружено тело рабочего (жителя Кировоградской области, приехавшего в Крым на заработки). "На теле мужчины отсутствовали видимые телесные повреждения, медицинские работники предположили, что причиной смерти стал эпилептический приступ", - сообщает ЦОС. Однако судебно-медицинская экспертиза, проведенная на следующий день, дала заключение, что смерть наступила от нанесенных многочисленных телесных повреждений головы, туловища, конечностей, приведших к травматическому шоку и, как результат, к смерти.

Правоохранители выяснили, что начальник штаба и молодой казак заподозрили строителя из Кировоградской области в хищении материальных ценностей с объекта, где велась стройка. В милицию они заявлять не стали и решили провести собственное расследование. Не имея в этом деле опыта, пригласили в качестве консультанта своего знакомого - участкового инспектора Симферопольского райотела, 32-летнего капитана милиции. "В одном из кабинетов офиса состоялся допрос с пристрастием…", - сообщает ЦОС.

В настоящее время уголовное дело расследует прокуратура Центрального района Симферополя. Участковый инспектор милиции арестован. В отношении двух других подозреваемых мера пресечения избирается.

Начальник милиции Крыма заявляет, что МВД Крыма не намерено замалчивать такие факты. "Мы не намерены замалчивать, а тем более укрывать, подобные случаи. Такие сотрудники - позор милиции, просчет в нашей кадровой и воспитательной работе, - отмечает А.МОГИЛЕВ. - Сейчас выясняется, что этот участковый имел множество претензий к своей работе, допускал факты пьянства, в состоянии опьянения проявлял агрессию и жестокость. Таким не место в органах внутренних дел. По результатам служебного расследования понесут наказание и его непосредственные руководители, своим либерализмом и бездействием доведшие до совершения преступления".

Начальник ГУ МВД Украины в АРК призвал крымчан сообщать о фактах недобросовестного исполнения служебных обязанностей, злоупотреблений, нарушений закона со стороны сотрудников милиции по телефону доверия Главного управления МВД в автономии.