Нашеукраинец с социалистом обвиняют друг друга в незаконной приватизации

Глава правления Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, народный депутат Владимир БОЙКО заявляет о безосновательности попыток оспорить законность приватизации предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Мариуполе.

"Все попытки подвергнуть сомнению законность приватизации комбината им. Ильича безосновательны", - сказал В.БОЙКО, отметив, что эти попытки ни к чему не приведут.

В попытках оспорить законность приватизации комбината В.БОЙКО обвинил бывшего мэра Мариуполя, народного депутата Михаила ПОЖИВАНОВА. Глава ММК выразил уверенность, что именно М.ПОЖИВАНОВ нагнетает атмосферу вокруг законности приватизации комбината.

По словам В.БОЙКО, сам М.ПОЖИВАНОВ, будучи мэром Мариуполя, приватизировал ряд крупных объектов в городе, и теперь законность этой приватизации также можно подвергнуть сомнению.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о соответствии Конституции Закона «Об особенностях приватизации пакета акций, который принадлежит государству в уставном фонде ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Выступая перед судьями КС, М.ПОЖИВАНОВ отметил, что “закон о приватизации ММК им. Ильича является лоббистским сговором ряда народных депутатов и бывшего президента Украины». «В результате ЗАО “Ильич-Сталь” незаконно завладела государственной собственностью. При этом госпакет акций ММК им. Ильича был куплен практически по номинальной стоимости - за 455 млн. 211 тыс. грн”, - отметил народный депутат.

При этом он убежден, что у государства не было препятствий провести приватизацию меткомбината согласно обычной процедуре, а не специальному закону. “Все нормативные документы к тому времени уже существовали, а закон о приватизации ММК является единственным законом об особенностях приватизации, который был принят ВР по конкретному предприятию”, - добавил М.ПОЖИВАНОВ.

Что касается дальнейшей судьбы предприятия в случае принятия Конституционным Судом решения о неконституционности упомянутого закона, то, по словам М.ПОЖИВАНОВА, “наша основная задача - вернуть в собственность государства 50+1% акций». «Решение о возможной перепродаже контрольного пакета ММК им. Ильича будет принимать ВР и Фонд госимущества”, - отметил народный депутат.

В свою очередь В.БОЙКО заявил, что считает приватизацию предприятия полностью законной и осуществленной в интересах государства и трудового коллектива предприятия. “Если посмотреть на финансово-экономические показатели работы ММК им. Ильича, то вы поймете, что лучшего металлургического предприятия в Украине на сегодня не существует”, - сказал В.БОЙКО и добавил: “Еще будучи мэром Мариуполя, М.ПОЖИВАНОВ пытался завладеть меткомбинатами “Азовсталь” и им. Ильча, но тогда ему это не удалось». «Мы никогда не согласимся с решением о реприватизации ММК, если оно будет принято, то это значит, что нужно отменять всю приватизацию в Украине. Спросите у самого Михаила Александровича (ПОЖИВАНОВА - УНИАН), за сколько в те годы были проданы все наиболее крупные предприятия украинского металлургического комплекса. Мы больше заплатили, чем за них вместе взятых”, - заявил В.БОЙКО.

Еще в ноябре 2004 года 47 народных депутатов обратились с ходатайством признать закон о приватизации ММК неконституционным в целом. Согласно законодательным нормам, ЗАО «Ильич-Сталь», выкупившее в 2000 году госпакет акций ММК, является единоличным покупателем акций, что лишает большинство граждан Украины права на получение части государственного имущества в процессе приватизации ОАО «Мариупольский ММК им. Ильича». Авторы ходатайства считают, что Верховная Рада нарушила конституционные принципы, предоставив преимущественное право ограниченному кругу лиц в процессе приватизации.

Справка УНИАН. ЗАО “Ильич-Сталь” (г. Мариуполь) выкупило в 2000 году государственный пакет акций Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Фонд госимущества оценил госпакет акций в 454 млн. грн.

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» является вторым по объему производства стали и стального проката в Украине после «Криворожстали». Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов. Свою продукцию комбинат экспортирует более чем в 50 стран мира.

90,39% акций ОАО “ММК им. Ильича” принадлежит ЗАО “Ильич-Сталь” (г. Мариуполь).

87,48% ЗАО “Ильич-Сталь” принадлежит организации арендаторов ММК им. Ильича.

По оценке аналитика ИК Concorde Сapital, рыночная стоимость Мариупольского меткомбината составляет 2,3 млрд. долл.