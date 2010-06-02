МИД проведет "круглый стол" по защите моряков от пиратов

Завтра, 3 июня, в 10:00 в Дипломатической академии Украины состоится "круглый стол" на тему "Актуальные вопросы правовой и социальной защиты украинских моряков в контексте борьбы с пиратством".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, мероприятие состоится по адресу: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 2, Дипломатическая академия Украины, 2-й этаж.

Заседание "круглого стола" откроет заместитель министра иностранных дел Украины Александр КУПЧИШИН.

"Пресс-служба МИД приглашает представителей СМИ на освещение открытия мероприятия и выступления А.КУПЧИШИНА", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.