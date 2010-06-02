В угоду частным перевозчикам власти уничтожают электротранспорт?

Городские власти Днепропетровска намерено уничтожают электротранспорт в угоду частным перевозчикам и владельцам маршрутных такси. С таким заявлением выступил ряд днепропетровских политиков, экспертов и представителей общественных организаций, передает ИА «Новый мост».

По их мнению, ситуация в отрасли дошла до критической точки, когда 27 мая сошел с рельс и столкнулся с деревом трамвай из двух вагонов маршрута №1, в котором находилось 65 пассажиров. В результате аварии пострадало 17 человек. Одна из пострадавших впоследствии от полученных травм скончалась.

По словам и.о. директора ГКП «Днепропетровский электротранспорт» Владимира КАРПЕНКО, возглавляемое им предприятие находится в глубоком кризисе и его давно пора «выносить вперед ногами». «Мы получили 4 троллейбуса в 2007 году и 4 – в 2008-м. Трамваи последний раз мы получали в 2004 году. Назвать эти 28 машин новыми будет неправильно – это бывшая в эксплуатации техника из Германии. Там эти машины сняли с эксплуатации, у нас же эти трамваи на сегодня – самые лучшие. Они работают на маршруте № 1. С тех пор в депо не поступало ни одного нового трамвая», - отметил В.КАРПЕНКО. Усугубляет ситуацию многомесячная задолженность по зарплате перед сотрудниками отрасли. А авария, случившаяся 27 мая, выявила катастрофический уровень изношенности колеи, отметил В.КАРПЕНКО.

В доведении городского электротранспорта до критического состояния эксперты и политики обвиняют городские власти. Координатор общественной организации ГРАД Андрей ДЕНИСЕНКО видит основную причину проблем с электротранспортом в мощном лобби владельцев маршрутных такси среди депутатского большинства Днепропетровского горсовета.

На сегодняшний день у днепропетровцев просто нет альтернативы маршрутным такси, которые являются фактически монополистами в сфере городских общественных перевозок. По мнению депутата Днепропетровского горсовета Игоря КУЧИНА, причина плачевного состояния городских трамваев и троллейбусов кроется в некомпетентности и бесхозяйственности чиновников Днепропетровского горсовета. Политик считает, что для изменения ситуации необходимо изменить сам принцип управления транспортными потоками в городе. «Ситуация, когда горожане не имеют возможности выбора, каким видом транспорта им пользоваться, недопустима. Управлению транспорта и связи Днепропетровского городского совета необходимо создать транспортную сеть таким образом, чтобы в центре города маршруты трамваев, троллейбусов и маршрутных такси были разведены. Это позволило бы уменьшить количество пробок в центре города и дало бы возможность ГКП «Днепропетровский электротранспорт» самостоятельно зарабатывать», - заявил И.КУЧИН.

При этом А.ДЕНИСЕНКО уверен, что слабый менеджмент управления транспорта и связи - это результат политической воли руководителей большинства в горсовете. «Мы должны понимать, что такая маршрутная сеть и постоянное уменьшение количества троллейбусов и трамваев на улицах города — это хорошо продуманная политика уничтожения городского электротранспорта на благо частным перевозчикам и их лобби в Днепропетровском горсовете», - сказал А.ДЕНИСЕНКО.

ИА «Новый мост» напоминает, что 12 мая сотрудники ГКП «Днепропетровский электротранспорт» вышли на митинг под стены Днепропетровского горсовета с требованием погасить задолженность по заработной плате, которая на тот момент составила почти 20 млн. грн.