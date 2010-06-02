День флота Украины и России планируется отмечать вместе

День флота Украины и День ВМФ России в Севастополе флоты двух стран, как планируется, будут отмечать совместно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ на пресс-конференции.

На вопрос, будет ли совместным празднование Дня флота Украины (в первое воскресенье июля) и Дня ВМФ РФ (в последнее воскресенье июля), он ответил: «Планируется, чтобы празднования двух праздников - обоих флотов - были совместными».

В.САРАТОВ сказал: «Да, мы, конечно, планируем привлечь к празднованию Дня флота Украины и Черноморский флот России. Мы вообще планируем, чтобы …россияне приняли участие в праздновании Дня украинского флота, в свою очередь, наши, украинские военнослужащие - в праздновании Дня российского ВМФ».

Как добавил В.САРАТОВ, «надо отдать должное нашим президентам: они совершенно, на 180 процентов поменяли отношения двух государств, что повлияло и на отношения двух флотов. Эти отношения - дружеские».

По его словам, День флота Украины «пройдет по той же (прежней) схеме» но «там будет одна фишка». По информации В.САРАТОВА, «на День флота Украины в Севастополе планируется открытие Музея военно-морского флота» на Михайловском равелине.