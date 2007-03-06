Львовские энергетики угрожают устроить ”темную” в колонии строгого режима

ОАО “Львовоблэнерго” планирует прекратить сегодня подачу электрической энергии Сокальской исправительной колонии, общий долг которой по состоянию на 3 марта 2007 года составляет 144 231 грн.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ОАО “Львовоблэнерго”, согласно “Правилам пользования электрической энергией” (п. 8.3) в адрес руководителя должника были направлены сообщения о прекращении подачи электрической энергии.

Как отмечается в сообщении, “ОАО “Львовоблэнерго” осознает то, что прекращение поставок электрической энергии может вызывать социальное напряжение, однако облэнерго не имеет права бесплатно поставлять электрическую энергию. Любая сумма долга за электрическую энергию, в соответствии с действующим законодательством, является основанием для частичного или полного прекращения электроснабжения”.

В Управлении государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний во Львовской области, корреспонденту УНИАН подтвердили, что Сокальская исправительная колония имеет задолженность по оплате за электроэнергию. На данное время, по сообщению департамента, принимаются меры относительно немедленного погашения задолженности с целью недопущения прекращения электроснабжения колонии строгого режима, в которой содержатся особо опасные преступники.