Самозахваты в Крыму - поиск справедливости или бизнес-проект

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО уверен, что самозахваты в Крыму являются хорошо организованным бизнес-проектом, цель которого - заработать деньги на продаже крымской земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.БАБЕНКО заявил сегодня в Симферополе, на заседании общественной коллегии при председателе Совета министров АРК.

По словам симферопольского мэра, на каждом самозахвате земли "есть старший", который руководит деятельностью тех, кто участвует в самовольном занятии земельных участков. "На каждом самозахвате есть старший, который координирует действие всех, так сказать, подразделений, находящихся на самозахватах, - сказал городской председатель Симферополя. - Мы знаем, сколько платится денег, чтобы вступить в этот бизнесовый проект. Скажем, для друзей - это одна сумма, для незнакомых - другая, и у нас есть примеры, когда по Симферополю часть захваченных участков предлагались определенной категории граждан за определенную сумму". При этом Г.БАБЕНКО добавил, что власти Крыма "должны четко понимать, что все это (самозахваты - УНИАН) хорошо организованно, спланировано" с целью дальнейшей продажи земли. "Земля является товаром, она по закону выделяется бесплатно, и определенная группа населения, в том числе и крымчан, пытается на этом деле заработать деньги", - сказал мэр крымской столицы.

По мнению Г.БАБЕНКО, то, что "никто не собирается освобождать захваченную землю", свидетельствует: "какой-то проект есть, и кто-то стоит за этим проектом, и обязательно желает чтобы этот проект - чисто коммерческий проект - состоялся".

Г.БАБЕНКО также сообщил, что на сегодняшний день в Симферополе выявлено 11 самозахватов, под которыми находятся 340 гектаров земли.