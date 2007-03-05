В роддомах запретили принудительное платное фотографирование

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО во всех киевских роддомах запрещено принудительное для родителей платное фотографирование новорожденных. В то же время родителям разрешено самостоятельно проводить видео- и фотосъемки во время так называемой церемонии выписки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации заместителя председателя горгосадминистрации Ирены КИЛЬЧИЦКОЙ, согласно решению, во всех городских роддомах и акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1 вывешены соответствующие объявления о возможности самостоятельного проведения видео- и фотосъемки.

Проверкой фактов нарушений в этой сфере поручено заниматься оперативной бригаде Центра медицины катастроф Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения. С целью недопущения принудительных съемок коммерческими структурами в роддомах, проведено совещание с главными врачами столичных заведений.

В соответствии с данными проведенной проверки, в роддомах №1, №2, №4 и № 5 фото- и видеосьемку выписки новорожденных на сегодняшний день проводят сами родители. В то же время, в киевских роддомах №1, №2 и №5 действие договора о сотрудничестве с ООО «Престиж-центр» прекращено в 2006 г., а в роддоме № 6 сотрудничество с этим же обществом прекращено с 21 февраля в 2007 г. С этого же дня разорван в одностороннем порядке договор с ЧП «Войтиченко» в роддоме № 3.