В Одессе открыли Мемориальную доску Леху Качиньскому (фото)

В Одессе открыли Мемориальную доску погибшему Президенту Польши Леху Качинскому.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие Мемориальной доски в честь Президента Республики Польша, погибшего 10 апреля в результате авиакатастрофы, состоялось у дома №1 улицы имени Л.Качинского с участием министра Канцелярии Президента Республики Польша Анджея ДУДЫ и секретаря Одесского горсовета Александра ПРОКОПЕНКО.

Как отметил А.ПРОКОПЕНКО, одесситы высоко ценят вклад, внесенный в развитие города представителями польского народа, первые из которых жили в городе с его основания.

«Тысячи поляков, проживавших в Одессе, считали ее родным городом. Сегодня в Одессе есть польская диаспора, и город дружит со многими польскими городами. Решение о присвоении улице имени Л.Качинского было принято в знак скорби и как символ единения с народом Польши», - подчеркнул секретарь горсовета.

В церемонии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ, Генеральный консул Польши в Одессе Веслав МАЗУР, ординарий Одесско-Симферопольской епархии Римско-католической церкви в Украине епископ Бронислав (БЕРНАЦКИЙ) и многие представители общественности города.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ высказал признательность городским властям за открытие Мемориальной доски и напомнил, что Л.Качинский много сделал для развития и укрепления отношений между Украиной и Польшей. Одесса же, где живут родственники погибшего лидера Польши, по словам дипломата, была для Л.Качинского «городом, близким его сердцу».

Слова благодарности Одессе от брата-близнеца Л.Качиньского – Ярослава и дочери Марты, потерявшей в катастрофе под Смоленском и отца, и мать — передал глава польской делегации А.ДУДА.

«Президент очень уважал украинский народ и Украинское государство, - подчеркнул министр Канцелярии Президента Республики Польша. - Он считал, что они чрезвычайно важны для Польши. Он говорил, что нет свободной Польши без свободной Украины, и был сторонником тесного сотрудничества между нашими странами, боролся за принятие Украины в Евросоюз. Он верил в то, что мы вместе будем бороться за наши интересы в рамках Евросоюза. Мы сохраним в сердце благодарность Одессе и Украине за этот жест».

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