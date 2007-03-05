Большинство украинцев - за возвращение смертной казни (соцопрос)

58,7% украинцев считают целесообразным возвращение смертной казни за тяжкие уголовные преступления.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским институтом проблем управления им. Горшенина. 26,1% считают не целесообразным возвращение смертной казни за тяжкие уголовные преступления, а 15,3% не ответили на этот вопрос.

На вопрос, является ли целесообразным возвращение смертной казни за тяжкие экономические преступления, 52,4% считают, что не является, за это высказались 27,4% и не определились - 20,2%.

Опрос был проведен с 12 по 25 февраля в 143 населенных пунктах. Было опрошено 2012 респондентов в возрасте от 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,4%.