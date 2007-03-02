В Москве погиб, упав с пятого этажа, корреспондент ”Коммерсанта”

В пятницу в центре Москвы выпал из окна собственного дома и погиб корреспондент газеты "Коммерсант" Иван Сафронов. Как рассказал источник в столичной прокуратуре, тело журналиста было обнаружено около 17:00 возле дома номер 9 по Нижегородской улице в Центральном округе города. Смерть наступила в результате падения из окна пятого этажа. По предварительным данным, это был несчастный случай.

Расследование происшествия начато сотрудниками ОВД "Таганское" и следователями Таганской межрайонной прокуратуры. Осмотр места происшествия завершен, точную причину смерти Сафронова предстоит установить в результате судебно-медицинской экспертизы.

Факт гибели своего сотрудника подтвердил главный редактор "Коммерсанта" Андрей Васильев.

"Безумно жалко, вся редакция в шоке... Я не верю, что он мог покончить с собой. Он меньше всего похож на человека, который мог совершить самоубийство", - сказал Васильев.

Лента.ру