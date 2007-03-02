В питерских театрах начали блокировать мобилки

Отныне посетителей Александринского театра и Театра Европы в Санкт-Петербурге перед началом спектаклей будут предупреждать, что на время представления их мобильные телефоны будут заблокированы.

"Во всем мире такая система сейчас активно применяется, чтобы во время спектакля не нарушать атмосферу действия", - говорит руководитель научно-литературной части Александринского театра Александр Чепуров.

Во Франции власти разрешили ограничивать мобильную связь в театрах и кинозалах в 2004 году. Правительство лишь обратило внимание на то, что "глушилки" не должны мешать звонкам в экстренные службы. Добиться подобного разрешения федеральных властей хотят владельцы театров в Америке.

"Хотя такая техника стоит довольно дорого, наш театр пошел на эти затраты, чтобы защитить артистов от неприятных неожиданностей", - сказал Чепуров в интервью ИТАР-ТАСС. Он рассказал, как однажды Константин Райкин во время спектакля вынужден был обратиться к какому-то зрителю: "Да выключите вы телефон, дайте монолог договорить".

Однако совсем недавно в одном из городов России практику блокирования телефонов сочли незаконной. Екатеринбургское управление Россвязьнадзора в феврале заявило, что местный академический театр драмы, установив у себя в зале генератор радиопомех, нарушил закон "О связи". Сейчас управление передало документы в прокуратуру для привлечения руководителей театра к административной ответственности.

Би-би-си