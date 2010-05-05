На День Победы в Киев приедут 12 иностранных делегаций
8 мая - официальный прием
В торжествах по случаю 65-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие делегации из 12 стран мира, в том числе из России, Словении, Польши, Казахстана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО на заседании Координационного совета по вопросам подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, 8 мая для иностранных делегаций состоится официальный правительственный прием.
Также В.СЕМИНОЖЕНКО сообщил, что в параде на Крещатике примут участие свыше 1 тыс. ветеранов. Они также будут присутствовать и на других мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В.СЕМИНОЖЕНКО подчеркнул, что 9 мая празднование Великой Победы не завершится. Он напомнил, что этот год в Украине объявлен годом ветеранов Великой Отечественной войны.