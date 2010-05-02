В Днепропетровске госисполнителя изобличили в вымогательстве

В Днепропетровске разоблачен служащий отдела Государственной исполнительной службы одного из районных управлений юстиции, требовавший и получивший 1,4 тыс. грн. взятки от местного жителя за закрытие исполнительного производства и возвращения ему изъятого имущества.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.