Россияне поверят, что Крым - дружественная территория

Улучшение отношений Украины с Россией, наблюдающееся после украинских президентских выборов, может привлечь больше российских туристов на отдых в Крым,

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразили представители санаторно-курортной отрасли на совещании в Симферополе о готовности туристских предприятий и объектов социальной инфраструктуры к сезону-2010.

«Потепление отношений с Россией позволяет нам надеяться, что, наверное, будет лучше жить курортной системе», - сказал главврач санатория «Ливадия» Александр ПЛАХОТНЫЙ.

По мнению председателя крымской туристической ассоциации «Индустрия гостеприимства» Елены БАЖЕНОВОЙ, «решения и действия нового руководства Украины» дают повод для оптимизма, что россияне, «исходя из дружественных отношений», могут вернуться на отдых в Крым. «Они поверят в то, что Крым - дружественная территория», - заявила Е.БАЖЕНОВА.

Первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Марина СЛЕСАРЕВА на вопрос журналистов, дает ли внешняя политика Украины, и в частности ратификация соглашения о продлении базирования Черноморского флота РФ до 2042 года, основания надеяться на увеличение турпотока из России, ответила: «А почему бы нет? Политические моменты всегда влияют на увеличение и уменьшение потока».