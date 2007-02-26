Норвежский суд отправил украинского пилота за решетку

Норвежский суд приговорил к 5 месяцам лишения свободы командира экипажа самолета Ан-22, задержанного 8 января по подозрению в употреблении спиртного.

Об этом в интервью газете “Дело” сообщил вице-консул Посольства Украины в Норвегии Виталий МОШКОВСКИЙ. По его словам, «23 января суд города Берген вынес приговор, согласно которому командир экипажа украинского транспортного самолета Ан-22 приговорен к 5 месяцам заключения».

По словам вице-консула, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от командира не поступало. Кроме того, командир имеет возможность разговаривать по телефону со своей семьей и пользоваться услугами почтовой связи.

Предварительное заключение, которое уже отбыл командир экипажа, суд засчитал в срок наказания. «Поэтому командиру придется пробыть в тюрьме около трех с половиной месяцев, а если к его поведению не будет никаких претензий, то его могут выпустить еще раньше», - сказал В.МОШКОВСКИЙ.

В то же время представители АНТК им. Антонова (владельца самолета Ан-22) прогнозируют, что в любом случае командиру экипажа предстоит «списание на землю».

Как сообщал УНИАН, норвежская полиция 8 января задержала в аэропорту Флесланд, расположенном неподалеку от Бергена, семь граждан Украины - членов экипажа транспортного самолета Ан-22, по подозрению в том, что они намеревались вылететь в рейс в состоянии алкогольного опьянения. Позже четырех из них отпустили, после чего еще один член экипажа был отпущен под денежный залог. Остальные трое на четыре недели были задержаны в Норвегии до следующего судебного заседания.

Ан-22, в состав экипажа которого входило 17 человек, должен был доставить в Баку американское нефтяное оборудование.

По информации представителей АНТК имени Антонова, задержанным гражданам Украины может грозить тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в сумме 70 тыс. долларов.