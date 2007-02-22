Ющенко о налогах, инвестициях, СПИДе, газе, России и ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО среди приоритетов развития страны на 2007 год называет совершенствование фискальной политики, медицинскую и образовательную реформы, развитие транзитных возможностей страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал в своем заключительном выступлении на совещании с административно-хозяйственным активом Крыма, которое состоялось сегодня в Симферополе.

Говоря об экономике, глава государства положительно отметил начало работы по совершенствованию регуляторных методов, уменьшению налогового давления, повышению конкурентоспособности производства.

Важной задачей на текущий год В.ЮЩЕНКО назвал дальнейшее совершенствование фискальной политики. «Украина должна подойти вплотную к формированию нового налогового кодекса, завершить все дискуссии, прежде всего, с национальным бизнесом и выработать новую налоговую политику», – отметил он. По словам Президента, практика предыдущих лет доказала, что конструктивные отношения между властью и бизнесом приводят к значительному увеличению бюджетных поступлений на всех уровнях. Однако в настоящее время уровень тенизации национальной экономики, по оценкам экспертов, все еще составляет около 50%, подчеркнул Президент.

Глава государства отдельно отметил важность активного привлечения национальных и иностранных инвестиций. Сегодня динамика их поступлений несколько ослабела, но эта тема остается очень важной для Украины и, в частности, Крыма, – особенно в контексте развития туристической и курортной инфраструктуры полуострова, отметил В.ЮЩЕНКО.

Говоря о развитии образования, Президент сказал, что в течение ближайших двух лет этой отрасли должна быть обеспечена особая бюджетная поддержка. Речь идет также о необходимости трансформации системы государственного заказа в систему государственного контракта, сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил важность обеспечения доступа к образованию социально незащищенным слоям населения.

Реформирование медицины - очередной приоритет текущего года. В.ЮЩЕНКО привел статистику, согласно которой ежемесячно в Украине умирают 71-74 тыс. человек. Значительная часть смертей вызвана онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ/СПИДом и туберкулезом. По словам Президента, в 2007 г. начинается реализация общенациональных программ, которые ставят целью координацию борьбы с этими болезнями. Глава государства призвал представителей исполнительной власти Крыма и Верховной Рады АРК активно приобщаться к выполнению этих программ. «Я убежден, что здесь у нас есть полное понимание», - отметил он.

Одним из стратегических вопросов отраслевого развития Президент назвал энергетическую сферу. По его словам, Украинско-Российская межгосударственная комиссия должна активно искать взаимовыгодные ответы на энергетические вопросы. Для Украины это, в первую очередь, означает усиление ее роли как страны-транзитера.

Говоря о внешней политике Украины, В.ЮЩЕНКО отметил необходимость развивать сотрудничество с Россией, активизировать евроинтеграционный процесс и обеспечить вступление во Всемирную торговую организацию в первом полугодии в этом году.

В конце совещания глава государства вручил крымчанам государственные награды.