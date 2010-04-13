В Киевской области грабитель-неудачник пытался "взять банк"

В городе Белая Церковь Киевской области сотрудники милиции задержали 32-летнего местного жителя, который, угрожая пистолетом, пытался ограбить одно из отделений банка. Через несколько минут после неудачной попытки он совершил разбойное нападение на магазин.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, когда мужчина, одетый в темную одежду, зашел в отделение и поинтересовался курсом валют, никто из работников и охраны не заметил ничего особенного. Однако когда злоумышленник разбил ветровое стекло операторов и, угрожая пистолетом, начал требовать деньги, охранник среагировал мгновенно и набросился на него сзади. Злоумышленник, не раздумывая, совершил два выстрела. Одна из пуль попала в голову и ухо охраннику. Воспользовавшись беспомощностью охранника, нападающий исчез в неизвестном направлении.

Через полчаса тот же злоумышленник вошел в магазин и, угрожая пистолетом, схватил бутылку водки и папиросы.

В это время мимо магазина проходил участковый, который направлялся в опорный пункт после инструктажу, и услышал крики продавца. По «горячим следам», имея приметы подозреваемого лица, милиционер задержал мужчину уже через несколько километров. Тот сидел под забором и из-за повреждения вены осколками разбитого в банке стекла истекал кровью. Вместе со следственно-оперативной группой пришлось вызывать и скорую помощь. У злоумышленника в полиэтиленовом пакете выявили пневматическое оружие и полупустую бутылку водки, которую он использовал как обезболивающее и для промывания раны.

В настоящее время в отношении жителя Белоцерковского района возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Мужчине угрожает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.