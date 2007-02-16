Двое жителей Днепродзержинска насмерть забили 24-летнего милиционера

В Днепродзержинске правоохранительные органы задержали двух местных жителей, которые ночью 15 февраля до смерти избили самодельными деревянными битами 24-летнего милиционера.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Днепропетровской области, погибшего - оперуполномоченного отделения уголовного розыска Заводского райотдела внутренних дел, лейтенанта милиции Дениса ТАМЧУКА в гражданской одежде нашли на трамвайных путях в центре Днепродзержинска с многочисленными травмами головы.

По данным ЦОС, предварительно установлено, что смерть лейтенанта милиции Д.ТАМЧУКА не связана с исполнением служебных обязанностей. Злоумышленники напали на милиционера на почве неприязненных отношений, которые возникли внезапно.

Следственным отделом Днепродзержинского городского управления МВД возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (тяжелые телесные повреждения, вызвавшие смерть).

У задержанных изъяты орудия преступления - деревянные биты. Ведется следствие.