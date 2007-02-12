С 15 февраля закрываются все киевские школы

С 15 февраля столичные школы закроют на карантин, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение "О приостановке занятий в общеобразовательных заведениях города".

Как сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, распоряжение принято в соответствии с ч.1 статьи 30 Закона "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" в связи с высокой заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями в г. Киеве, особенно среди детей 7-14 лет, школьников, с целью недопущения резкого обострения эпидемической ситуации.

В порядке меры пресечения относительно ограничения распространения инфекции в учебных заведениях этим распоряжением приостанавливаются занятие в общеобразовательных заведениях всех типов с 15 февраля до улучшения эпидемической ситуации.