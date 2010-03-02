Погода на завтра

Завтра на юге Украины до 8° тепла, в Карпатах - около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в среду, 3 марта, на территории страны будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в юго-восточной части, а днем - и в западных областях небольшой мокрый снег с дождем, в Крыму - небольшой дождь. Ночью и утром на Левобережье местами туманы. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье - отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 2-7° мороза, на крайнем юге и востоке - около 0°; днем - 0-5° тепла, на Закарпатье и в южной части - до 8° тепла; в Карпатах ночью - 5-10° мороза, днем - около 0°.

В Киевской области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - 0-5° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-5° мороза, днем - 1-3° тепла.