Кабмин готовит новое повышение тарифов на электричество и газ

Вчера Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) заявила о планах нового повышения тарифов на электроэнергию для населения на 33%, промышленности – на 17-18%, пишет КоммерсантЪ-Украина. На 15-20% подорожает для населения и газ. Для промышленных потребителей повышение цены на газ пока не планируется. Однако, по мнению экспертов, в новом году остается риск пересмотра стоимости топлива и для этой категории потребителей.

Правительство готовит новое повышение тарифов на газ и электроэнергию. Отраслевые специалисты пришли к этому выводу после того, как в среду Верховная рада приняла законопроект, позволяющий НКРЭ самостоятельно устанавливать энерготарифы.

Вчера председатель НКРЭ Сергей Титенко заявил, что комиссия планирует в этом году трижды повысить тариф на электроэнергию для населения. Сейчас он составляет 24,36 коп./кВт•ч (4,87 цента). Тарифы будут повышены на 10% в июне, сентябре и декабре 2007 года – общий рост, таким образом, составит около 33%.

Комиссия также планирует ввести дифференцированную оплату за электроэнергию. НКРЭ уже разработано постановление, согласно которому для населения, потребляющего до 125 кВт•ч в месяц, цены на электроэнергию останутся прежними. "Таким образом мы защитим от подорожания социально незащищенные слои населения – бедных людей, которые потребляют мало электроэнергии",– пояснил господин Титенко.

Ранее подобная схема ценообразования была применена на газовом рынке. Тогда аналитики назвали ее антирыночной, поскольку мировая практика предполагает снижение цен при увеличении потребления газа и электроэнергии. "В мире газ и электроэнергия дороже всего обходится населению, а промышленность платит за нее меньше, поскольку объем потребления у нее выше",– говорит член комитета по ТЭК Верховной рады Виктор Тополов.

Впрочем, цены на электроэнергию в этом году вырастут не только для населения, но и для промышленных предприятий в большинстве регионов страны. Вчера господин Титенко заявил, что уже 18 февраля Кабмин намерен вновь ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для этой категории потребителей, отменив таким образом существующий порядок.

Напомним, что сейчас действует постановление правительства Юлии Тимошенко о едином тарифе на электроэнергию на всей территории Украины, которое вступило в силу с начала этого года. Согласно этому документу, за счет семи промышленных областей – Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Николаевской – осуществляется субсидирование западного и центрального регионов.

По данным Минтопэнерго, после возвращения к старой практике взимания тарифов промышленные предприятия большинства регионов (18 областей страны) станут платить за электроэнергию на 17-18% больше, а семь промышленных областей будут платить за электроэнергию почти на 20% меньше.

По мнению участников рынка, на этом подорожание электроэнергии для населения и промышленности не закончится. "В мире цены на электроэнергию для населения значительно выше, чем у нас. Так, в Польше они составляют 7,2 цента за киловатт-час, в Венгрии – 8 центов, а в Чехии – все 9 центов за киловатт-час. Похожая ситуация и в промышленности,– рассказали Ъ в пресс-службе ОАО `Западэнерго`.– Поскольку цена на сырье для генерирующих компаний (газ, уголь, уран.–Ъ) растет, будут расти и тарифы на электроэнергию".

Подорожает в этом году не только электроэнергия, но и газ. По данным источника Ъ в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, до конца года планируется повышение цены на газ для населения на 15-20%. "Нынешние расценки обеспечивают газодобытчикам рентабельность в четыре-пять процентов, что не позволяет реинвестировать в наращивание ресурсной базы,– пояснил собеседник Ъ.– Поэтому подорожание в этом году обязательно будет, но из-за социального фактора не превысит 20 процентов". Напомним, что для нужд населения на Украине продается исключительно газ собственной добычи.

Единственный вид тарифов, который сохранится на установленном уровне,– цена газа для промышленности. В январе НКРЭ утвердила ее на уровне 720 грн ($144) за тысячу кубометров. Впрочем, в определенных условиях цены на природный газ для промышленности все же могут вырасти. "Сегодня Украина имеет контракт на поставку гарантированного объема газа из Средней Азии с RosUkrEnergo. Однако не прекращаются попытки пересмотреть эти контракты,– говорит аналитик ИК `Ренессанс Капитал` Екатерина Малофеева.– Если это удастся сделать, цена на газ может вырасти. То же может произойти и в случае смены власти в Туркмении, которая может довести цены на среднеазиатский газ до уровня российского". Напомним, что Туркмения продает свой газ RosUkrEnergo по $100 за тысячу кубометров, а Россия предлагала его Украине по $230 за тысячу кубометров.