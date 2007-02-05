Бердянск защищали от шторма с помощью... железнодорожных вагонов

В г. Бердянск (Запорожская обл.) прибрежные улицы защищали от шторма с помощью железнодорожных вагонов. Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском теруправлении МЧС.

Действительно, - сообщили в главном управлении МЧС Запорожской области, 1 февраля, когда в результате шторма в Азовском море были затоплены несколько улиц в прибрежной части Бердянска, комиссией по вопросам ЧС Бердянского горисполкома было принято решение о защите прибрежных территорий путем установления вагонов на проходящей по набережной железнодорожной ветке.

По данным МЧС, в 9 часам вечера на участке ж.д. ветки вдоль ул. Горького было установлено 20 грузовых железнодорожных вагонов. Насколько данная мера борьбы со штормом эффективна выяснить не удалось.

"После 21.00 изменилось направление ветра, шторм начал утихать и вода с подтопленных улиц сходить", - сообщили в МЧС.