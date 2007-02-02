Украина и Россия построят автобаны Москва-Киев и Москва-Симферополь

Сегодня между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта РФ подписан протокол о намерениях по развитию автобанов Москва-Киев и Москва-Симферополь.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно документу, стороны создают совместную рабочую группу, чтобы благоприятствовать развитию этих магистралей, при этом стороны будут регулярно обмениваться предложениями по развитию международных транспортных коридоров, которые проходят по территориям обеих стран, включая направление Москва-Симферополь и Москва-Киев с учетом создания системы платных дорог.

Как отметил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ в комментарии журналистам, модернизация автобана Киев-Москва со стороны Украины завершится в 2008 году. Он также сообщил, что подписанный протокол синхронизирует строительство дорог с обеих сторон.

По словам министра, автодорога Москва-Симферополь будет включена в планы строительства на 2007-2008 годы. «Думаю, удастся реализовать (проект – УНИАН) в ближайшее время», - отметил министр.

По словам министра транспорта России Игоря ЛИВИТИНА, с российской стороны реконструкция и модернизация дороги Киев-Москва проведена до Московской области, затем пройдет реконструкция до Калужской и Брянской областей и после реконструкции это будет дорога первой категории - автобан.

Также будет проводиться реконструкция и дороги Москва-Симферополь.

И.ЛИВИТИН не уточнил сроки завершения реконструкции с российской стороны, однако отметил, что Россия пересмотрит трехлетний план бюджета на дороги в сторону увеличения денег.

При этом, по его словам, дороги пока не рассматриваются как платные, поскольку нет альтернативных. Н.РУДЬКОВСКИЙ подтвердил слова российского коллеги, заявив: «Этот вопрос в Украине относительно того, что дорога будет платной, не рассматривался».