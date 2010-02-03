В Севастополе задержанный выпрыгнул с четвертого этажа

В Севастополе задержанный милицией мужчина проломил стекло и выпрыгнул с четвертого этажа здания Ленинского районного отдела внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления МВД Украины в городе Севастополе генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ.

По его словам, сотрудники уголовного розыска работали над раскрытием преступления прошлых лет - квартирной кражи, совершенной в 2008 году с сумой ущерба свыше 15 тыс. грн.

Оперативники получили информацию о том, что эту кражу совершила группа лиц. Один из подельщиков был задержан, а спустя сутки сотрудники милиции задержали второго подельщика вместе с супругой. В ходе обыска у них были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их причастности к краже, а также наркотические вещества.

В.ПЕТУХОВ сообщил, что супруги были доставлены в разные кабинеты Ленинского райотдела милиции. Как только мужчина зашел в кабинет, он, не говоря ни слова, бросился к окну, проломил стекло и выпрыгнул с четвертого этажа.

По информации Отдела по связям с общественностью УМВД, «в настоящее время со множественными травмами он находится на стационарном лечении. Поверку по данному факту проводит прокуратура».