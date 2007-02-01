АэроСвит отменяет рейсы

Авиакомпании «АэроСвит» пришлось сегодня отменить рейс Киев-Львов-Киев, под вопросом рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь авиакомпании Сергей КУЦЫЙ.

Он отметил, что самолет из Киева во Львов должен был вылетать из аэропорта «Борисполь» в 9.45, вернуться из Львова в Киев в 12.20. Этот самолет прибыл сегодня в «Борисполь» из Луганска, однако его заправки после прибытия из Луганска недостаточно для того, чтобы лететь во Львов.

Как напомнил представитель компании, сегодня у компании истек срок контракта с компанией-заправщиком в «Борисполе».

С.КУЦЫЙ сказал, что пассажирам будут либо возвращать деньги, либо рейс Киев-Львов будет осуществлен автобусным рейсом за счет компании.

Он также сообщил, что пока под вопросом рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы, рейсы в эти города по расписанию в первой половине дня.

Как он отметил, в аэропортах этих городов заправщиком авиакомпании является «Кребо», как и в аэропорту «Львов» и «Борисполь». То есть заправка самолетов с сегодняшнего дня не производится.

По словам С.КУЦОГО, рейс Киев-Бангкок, который вчера еще был под вопросом, сегодня удастся осуществить вовремя, в 14.00, однако самолет прилетит в Бангкок с задержкой, поскольку будет осуществляться промежуточная заправка самолета.

«В этих условиях наша цель не отмена рейсов, а обеспечение их выполнения в условиях прекращения заправки самолетов в «Борисполе» и еще трех аэропортах», - отметил он.

Вчера авиакомпании «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» заявили о намерении обеспечить выполнение практически всех авиарейсов 1 февраля.

Пресс-секретарь «АэроСвита» Сергей КУЦЫЙ заявил, что обеспечение полетов планируется осуществлять за счет остатков топлива, которое будет в баках, так как в ночь с 31 января на 1 февраля, в 24:00 заканчивается контракт с поставщиком авиатоплива «Кребо-Авиасервис». Компания «Кребо» работает в аэропортах Черновцов, Ивано-Франковска и Львова.

Авиакомпания рассчитывала заправить до полуночи большинство среднемагистральных самолетов. “Однако два дальнемагистральных самолета заправить не удастся, так как они прилетят из рейсов только завтра», - отметил он.

По словам С.КУЦОГО, компания сегодня планирует осуществлять дополнительные промежуточные посадки своих самолетов для дозаправки как в отечественных, так и в зарубежных аэропортах, объединять некоторые рейсы, задерживать вылеты на некоторых направлениях.

С.КУЦЫЙ отметил, что в пятницу, 2 февраля, уже не останется достаточного количества топлива в баках для обеспечения работы компании.

В то же время, по данным пресс-секретаря «Международных авиалиний Украины» Евгении САЦКОЙ, компания рассчитывает обеспечить топливом сегодня все рейсы. «До 24.00 «ЛукАвиаОйл» (компания – поставщик топлива МАУ) заправляет, однако с рейсами в пятницу вопрос открыт», - сказала она. По ее данным, сегодня планируется продолжить переговоры с заправщиками.

Как сообщал УНИАН, вчера «АэроСвит» и МАУ заявили, что ситуация, сложившаяся вследствие отсутствия согласованных договоров на поставки топлива для заправки самолетов, может привести к приостановке полетов украинских авиакомпаний с 1 февраля 2007 года. По их данным, топливные компании отказываются заключать договора на поставки авиатоплива с 1 февраля на прежних условиях ценообразования.

Кабинет министров Украины 31 января на своем заседании поручил Министерству топлива и энергетики и Антимонопольному комитету принять меры для обеспечения топливом авиакомпаний.

В 2006 г. в аэропорту "Борисполь" авиатопливо для компании "АэроСвит" поставляло ЗАО СП "КРЕБО", а с января 2007 г. – ООО "Кребо-Авиасервис". Поставки топлива компании МАУ в базовом аэропорту осуществляло ООО "ЛУКАвиаОйл".