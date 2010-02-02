Эксперты ждут наплыва российских минудобрений в Украину

Увеличение импорта российских минеральных удобрений вынудит отечественных производителей работать на грани убыточности.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В УАК считают, что решение Межведомственной комиссии по международной торговле приостановить на 3 месяца действие антидемпинговой пошлины на импорт аммиачной селитры из России, нулевая ставка которой начала действовать с 1 февраля 2010 года, приведет к еще большей экспансии российских товаров на украинский рынок.

Эксперты напоминают, что импорт азотных удобрений значительно увеличился в 2009 году. Так, на протяжении сентября-ноября пролого года объем импорта азотных удобрений в 38 раз превысил соответствующий показатель 2008 года.

В УАК также отмечают, что сдержанный спрос на удобрения накануне посевной кампании связан с ожиданиям сельхозпроизводителей по фиксации цены. По информации Министерства промышленной политики, производители и потребители минеральных удобрений, Союз химиков Украины и Аграрный фонд планируют заключить декларацию о фиксации цен на такие виды удобрений, как аммиачная селитра, карбамид, фосфорные и сложные минеральные удобрения сроком на 3 года.