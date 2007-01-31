Пиво из молока: секрет в нагревании

На прилавках магазинов японского города Накасибэцу (остров Хоккайдо) сегодня появится необычный напиток - пиво, сделанное на основе обычного коровьего молока.

Идея использовать молоко в таком качестве пришла в голову одному местному фермеру после того, как ему пришлось избавиться от большого количества молока из-за перепроизводства и невозможности сбыта. Фермер предложил свою идею одной из пивоваренной компаний, которая разработала технологию производства.

Молоко нагревают не на огне, так как температура кипения у него невысокая и при обычном нагреве оно может просто выкипеть, а горячим воздухом, регулируя его подачу. Это единственная сложность в процессе изготовления алкогольного напитка.

В подогретое молоко добавляют пивные дрожжи и хмель, после чего выдерживают. Когда начинается процесс ферментации, жидкость цветом и запахом начинает напоминать чай с молоком. После остывания цвет меняется, и напиток уже выглядит, как обычное фильтрованное пиво.

Изготовитель утверждает, что новый продукт обладает фруктовым привкусом и необычным послевкусием.

"Молочное" пиво назвали "Билк" (Bilk) , соединив английские слова beer (пиво) и milk (молоко). Новый напиток будут продавать в небольших бутылочках объемом 0,33 литра. Приблизительная стоимость такой бутылки в Японии составит 380 иен.

РИА "Новости"